Milan, Scaroni: “Stadi almeno al 75%. Fiducioso nel Governo” (Di lunedì 20 settembre 2021) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è stato intervistato da “Quarta Repubblica”, e la stessa verrà proposta in prima serata questa sera su Retequattro. Nelle anticipazioni uscite, si può leggere nelle parole di Scaroni fiducia per la graduale riapertura completa degli Stadi, affrontando soprattutto la questione incassi che, negli ultimi 18 mesi, hanno falcidiato il bilancio di qualsiasi club: “Desidero che gli Stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75% perché per noi è un danno economico importante. Sono Fiducioso che il Governo accetti il nostro grido di dolore e l’idea di avere degli Stadi piu’ pieni di quello che sono oggi. In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Il presidente del, Paolo, è stato intervistato da “Quarta Repubblica”, e la stessa verrà proposta in prima serata questa sera su Retequattro. Nelle anticipazioni uscite, si può leggere nelle parole difiducia per la graduale riapertura completa degli, affrontando soprattutto la questione incassi che, negli ultimi 18 mesi, hanno falcidiato il bilancio di qualsiasi club: “Desidero che glivengano riempiti al 100% oal 75% perché per noi è un danno economico importante. Sonoche ilaccetti il nostro grido di dolore e l’idea di avere deglipiu’ pieni di quello che sono oggi. In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna ...

Advertising

AntoVitiello : 'Il rinnovo di #Kessie? Ho una grande fiducia in Maldini e Massara che stanno negoziando con lui. Mantengo un cauto… - notizie_milan : Scaroni: “L’obiettivo stagionale è quello di arrivare almeno quarti” - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Milan, l'obiettivo è arrivare almeno quarti. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio' - calciomercatoit : ???#Milan - #Scaroni su #Ibrahimovic: 'Mi aspetto che ritorni per la prossima in #Champions' - PinoMeazza : RT @FraNasato: Scaroni a @QRepubblica: “Mi aspetto Ibrahimovic nella prossima partita di Champions League. Obiettivo della stagione? Almeno… -