Milan | Scaroni | «Stadi almeno al 75% | fiducioso nel Governo»

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 settembre 2021) Desidero che glivengano riempiti al 100% oal 75% perché per noi è un danno economico importante. Sonoche ilaccetti il nostro grido di dolore e che accetti l’idea di avere deglipiù pieni di quello che sono oggi». Queste le parole del Presidente delPaoloin merito alla capienza negli, intervistato da ‘Quarta Repubblica’, in onda questa sera in prima serata, su Retequattro. “In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire”, ha aggiunto. In merito al fatto che ilquest’anno possa ambire allo scudetto,, ha così risposto: “Io sono un ...