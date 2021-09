Milan | Scaroni si nasconde | ' Scudetto? Obiettivo quarto posto'

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, quando rientra Ibrahimovic? Il presidente Scaroni: 'Me lo aspetto in Champions' - AntoVitiello : 'Il rinnovo di #Kessie? Ho una grande fiducia in Maldini e Massara che stanno negoziando con lui. Mantengo un cauto… - TommasoVecchia : RT @MilanNewsit: Scaroni: 'Milan, l'obiettivo è arrivare almeno quarti. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio' - TommasoVecchia : RT @FraNasato: Scaroni a @QRepubblica: “Mi aspetto Ibrahimovic nella prossima partita di Champions League. Obiettivo della stagione? Almeno… - notizie_milan : Scaroni: “Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100%” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Scaroni

Così il presidente delPaolonel corso di un'intervista a 'Quarta Repubblica' su Rete4.Lo dice il presidente delPaoloa 'Quarta Repubblica', programma in onda stasera su Rete4. 'In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in ...MILAN DA SCUDETTO - "Io sono un uomo di business quindi non mi faccio né speranze né illusioni, io faccio budget. Nel nostro budget noi ci aspettiamo che il Milan arrivi almeno quarto, in Champions. Q ...Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso a Quarta Repubblica, programma in onda stasera in prima serata su Rete4, sulla riapertura degli stadi: "Desidero che ...