Milan, l’ex meteora riparte alla Serie D (Di lunedì 20 settembre 2021) Aveva giocato nel Milan per diverse stagioni, in particolare dalla stagione 2008-2009 a quella del 2011-2012. Non solo: il lontano 6 gennaio 2011 aveva realizzato un gol (l’unico con la maglia del Diavolo) che aveva permesso ai rossoneri di stendere il Cagliari e di conquistare l’ultimo scudetto della storia del Milan. Il calciatore in questione è il centrocampista Rodney Strasser, della Sierra Leone. Nuova avventura in Serie D per l’ex Milan Oltre al Milan ha vestito tante casacche, fra cui quella del Parma, della Reggina e del Livorno. Attualmente è svincolato, l’ultima avventura infatti risale al TPS Turku, club della seconda divisione finlandese, terminata nel dicembre 2020. Ora però dovrebbe tornare in Italia, precisamente al Cattolica, club che milita nella ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 settembre 2021) Aveva giocato nelper diverse stagioni, in particolare dstagione 2008-2009 a quella del 2011-2012. Non solo: il lontano 6 gennaio 2011 aveva realizzato un gol (l’unico con la maglia del Diavolo) che aveva permesso ai rossoneri di stendere il Cagliari e di conquistare l’ultimo scudetto della storia del. Il calciatore in questione è il centrocampista Rodney Strasser, della Sierra Leone. Nuova avventura inD perOltre alha vestito tante casacche, fra cui quella del Parma, della Reggina e del Livorno. Attualmente è svincolato, l’ultima avventura infatti risale al TPS Turku, club della seconda divisione finlandese, terminata nel dicembre 2020. Ora però dovrebbe tornare in Italia, precisamente al Cattolica, club che milita nella ...

