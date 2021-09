Migranti, almeno un anno per l’accordo europeo (Di lunedì 20 settembre 2021) Se tutto va bene, un accordo a livello europeo sui flussi migratori arriverà dopo le elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2022. È stato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, ad ammettere in un’intervista al portale Euractiv che dopo le elezioni tedesche del 26 settembre ci vorranno mesi per la formazione di un governo e che quel periodo “coinciderà essenzialmente con la campagna elettorale per le presidenziali francesi”. Quindi i prossimi mesi “saranno molto difficili” pur dicendosi ottimista che dopo il voto francese ci sarà “un rapidissimo processo di convergenza e di accordo definitivo”. Se dunque per almeno un altro anno l’Italia non potrà contare su una reale collaborazione comunitaria sul fronte dell’immigrazione, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 settembre 2021) Se tutto va bene, un accordo a livellosui flussi migratori arriverà dopo le elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2022. È stato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, ad ammettere in un’intervista al portale Euractiv che dopo le elezioni tedesche del 26 settembre ci vorrmesi per la formazione di un governo e che quel periodo “coinciderà essenzialmente con la campagna elettorale per le presidenziali francesi”. Quindi i prossimi mesi “sarmolto difficili” pur dicendosi ottimista che dopo il voto francese ci sarà “un rapidissimo processo di convergenza e di accordo definitivo”. Se dunque perun altrol’Italia non potrà contare su una reale collaborazione comunitaria sul fronte dell’immigrazione, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti almeno L'ipocrisia delle politiche migratorie di Biden (20/09/2021) Per rimpatriare a forza questi haitiani (così come migliaia di altri migranti entrati in modo ...giorni un disegno di legge al Congresso con un 'percorso rapido verso la cittadinanza' per gli almeno 11 ...

Il coraggio di disegnare la città ... o utili ad avviare almeno una prospettiva. Gli esempi si sprecano: l'area ex Ticosa ferma al palo, ... destinata a centro di accoglienza durante l'emergenza migranti, e che meriterebbe forse maggiore ...

Da Nord a Sud il muro dell'esercito alle frontiere. L'obiettivo è non far passare più nessuno. Servizio Informazione Religiosa Migranti: 129 soccorsi da Ocean Viking nel fine settimana (ANSAmed) - MARSIGLIA, 20 SET - La Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee, ha soccorso 129 migranti al largo della Libia e di Malta durante il fine settimana: lo ha reso noto oggi la stessa ...

Soccorsi oltre 120 migranti nel Mediterraneo, in 24 mila riportati in Libia da inizio 2021 Una lunga notte di soccorsi nel Mediterraneo centrale e di sbarchi autonomi a Lampedusa. Con il miglioramento delle condizioni meteomarine si è intensificato in questi ultimi giorni il numero di parte ...

