«Mia figlia ha 5 anni, non penso che la farò vaccinare». Sui bambini la Meloni raccomanda prudenza (Di lunedì 20 settembre 2021) L’annuncio arriva da Napoli, dove Giorgia Meloni è in tour elettorale e dove Fratelli d’Italia sostiene l’ex-pm anticamorra Catello Maresca. Ma le sue parole non hanno nulla a che fare con le dinamiche politiche in corso sotto il Vesuvio. Tutt’altro: riguardano infatti la piccola Ginevra, sua figlia. «Ha 5 anni e non penso che la farò vaccinare», dice la leader di FdI. Quasi una replica all’annuncio congiunto di Pfizer e BioNtech circa l’imminente arrivo del vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Una sorpresa anche per un alfiere dell’iniezione come Roberto Burioni: «Test su troppi pochi casi», ha rilevato il virologo dalle colonne del Fatto Quotidiano. La Meloni: «Valutare il rapporto rischi-benefici» Un invito alla cautela che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 settembre 2021) L’annuncio arriva da Napoli, dove Giorgiaè in tour elettorale e dove Fratelli d’Italia sostiene l’ex-pm anticamorra Catello Maresca. Ma le sue parole non hanno nulla a che fare con le dinamiche politiche in corso sotto il Vesuvio. Tutt’altro: riguardano infatti la piccola Ginevra, sua. «Ha 5e nonche la», dice la leader di FdI. Quasi una replica all’annuncio congiunto di Pfizer e BioNtech circa l’imminente arrivo del vaccino per itra i 5 e gli 11. Una sorpresa anche per un alfiere dell’iniezione come Roberto Burioni: «Test su troppi pochi casi», ha rilevato il virologo dalle colonne del Fatto Quotidiano. La: «Valutare il rapporto rischi-benefici» Un invito alla cautela che ...

