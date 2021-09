Meloni “Green Pass italiano è un caso unico al mondo”

(Di lunedì 20 settembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS). “Ilcome lo abbiamo adottato noi rappresenta soprattutto unmondiale”. Lo dice il leader di Fratelli d’Italia Giorgianel corso di un punto stampa organizzato a Napoli in Piazza dei Martiri. Forse sono matta io ma qualcuno mi deve spiegare perchè l’Italia è l’unica nazione ala chiedere il, cioè di fatto un lasciaare governativo, per esercitare il diritto di lavorare. Sono matti tutti gli altri, sono irresponsabili tutti gli altri, sono no vax tutti gli altri, come vengo accusata di esserlo io che ho la stessa posizione di tutte le grandi democrazie occidentali?. Bisogna – continua– fare la campagna vaccinale, informando i cittadini, ...

La competizione di Salvini confa male al Paese: il grottesco tentativo di sabotare ilpass in Parlamento, le promesse impossibili su quota 100, il terrorismo sull'Imu sono la prova di ......"Se De Luca spendesse meno tempo nelle sue divertentissime dirette - ha aggiunto la- la ... La crociata contro ilpass "Ilpass obbligatorio per i dipendenti pubblici non risolve il ...NAPOLI (ITALPRESS). "Il Green Pass come lo abbiamo adottato noi rappresenta soprattutto un caso unico mondiale". Lo dice il leader di Fratelli d'Italia Gio ...La capa di Fratelli d'Italia contro il presidente della regione Campania che l'ha spesso bacchettata per le sue posizioni alla Bolsonaro contro la pandemia ...