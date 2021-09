“Me ne sono accorta oggi…”. Gianmaria Antinolfi beccato dalla fidanzata. Fuori dal GF Vip 6 è scoppiato un vero caos (Di lunedì 20 settembre 2021) Qualche giorno fa è scoppiata una vera e propria bufera su Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Belen Rodriguez e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane, che di mestiere fa l’imprenditore ma è noto al gossip per la storia con Belen Rodriguez, si è lasciato andare a delle confessioni un po’ esagerate. “Avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello – ha rivelato ad Alex Belli – Ma con chi caz.. lo faccio? Di queste qua nessuna. Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz.. faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere”, ha detto ancora. GF ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Qualche giorno fa è scoppiata una vera e propria bufera su, ex flirt di Belen Rodriguez e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane, che di mestiere fa l’imprenditore ma è noto al gossip per la storia con Belen Rodriguez, si è lasciato andare a delle confessioni un po’ esagerate. “Avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello – ha rivelato ad Alex Belli – Ma con chi caz.. lo faccio? Di queste qua nessuna. Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz.. faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? Otutte occupate, poi nessuna è il mio genere”, ha detto ancora. GF ...

