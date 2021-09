McDonald’s cerca 120 persone per due ristoranti nel Napoletano: i dettagli (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – McDonald’s cerca 120 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente da inserire nei ristoranti in apertura a Casavatore (60 persone) e Sant’Anastasia (60 persone). Per le due aperture, rispettivamente entro il 29 settembre ed il 10 ottobre, sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito mcdonalds.it e accedere al processo di selezione per entrare a far parte della squadra di McDonald’s. Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –120dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente da inserire neiin apertura a Casavatore (60) e Sant’Anastasia (60). Per le due aperture, rispettivamente entro il 29 settembre ed il 10 ottobre, sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito mcdonalds.it e accedere al processo di selezione per entrare a far parte della squadra di. Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza ...

