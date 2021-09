Massimiliano Fedriga: "La linea della Lega sul Covid è quella del buonsenso" (Di lunedì 20 settembre 2021) Quando Il Foglio l'ha maliziosamente indicato –in chiave anti Salvini- come papabile nuovo nocchiero della Lega Nord, a Massimiliano Fedriga, uomo del sussurro e re dell'understatement del Carroccio, è quasi venuto un coccolone. Eppure Fedriga, classe 80, veronese d'adozione triestina, abile amministratore e presidente del Friuli Venezia Giulia, viene giustamente indicato come uno dei “persuasori civici”, uno dei dirigenti che ha spinto il partito verso la soluzione di Draghi. Direi che Fedriga più che nocchiero verde è una sorta di Metternich del Green Pass… Caro Fedriga, Green Pass per tutti, come piovesse. Alla fine ha vinto la “linea dei governatori” come la chiama il suo colLega veneto Luca Zaia? “Ma no. Noi, in realtà, abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Quando Il Foglio l'ha maliziosamente indicato –in chiave anti Salvini- come papabile nuovo nocchieroNord, a, uomo del sussurro e re dell'understatement del Carroccio, è quasi venuto un coccolone. Eppure, classe 80, veronese d'adozione triestina, abile amministratore e presidente del Friuli Venezia Giulia, viene giustamente indicato come uno dei “persuasori civici”, uno dei dirigenti che ha spinto il partito verso la soluzione di Draghi. Direi chepiù che nocchiero verde è una sorta di Metternich del Green Pass… Caro, Green Pass per tutti, come piovesse. Alla fine ha vinto la “dei governatori” come la chiama il suo colveneto Luca Zaia? “Ma no. Noi, in realtà, abbiamo ...

