Mascherine in Classe, Brusaferro Frena: Presto per Toglierle, Anche Dove ci Sono Solo Vaccinati (Di lunedì 20 settembre 2021) Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, parla della possibilità di togliere le Mascherine in Classe. "Oggi non siamo ancora in questa condizione" dichiara in un'intervista a La Stampa.

tdrgius : @ProfPBianchi quando si deciderà a far togliere le mascherine in classe se si et tutti vaccinati? Che noi non ce la facciamo più, grazie - TrombettaPako : @robygraziabea @smileanyway0 @Corriere Se gli dici che possono togliere le mascherine in classe..... - elivito : RT @EmMicucci: Da 0 a 11 anni (nella migliore delle ipotesi) in classe tutte solo di studenti non vaccinabili, per almeno 4-5 anni per 5-6… - toninog2 : Nicola Casale: Ancora sulla maledizione pandemica che ha colpito la sinistra di classe (I) #pandemia, #mascherine… - docdrugztore : RT @EmMicucci: Da 0 a 11 anni (nella migliore delle ipotesi) in classe tutte solo di studenti non vaccinabili, per almeno 4-5 anni per 5-6… -