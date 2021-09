Mariano Cannio: il domestico indagato nel caso del bambino caduto dal balcone e il buco di tre ore dopo la “fuga” (Di lunedì 20 settembre 2021) C’è un buco di tre ore nell’indagine su Mariano Cannio, il domestico fermato su ordine del pubblico ministero per la morte di Samuele, caduto dal terzo piano di un’abitazione di via Foria a Napoli. Dall’una di venerdì scorso, giorno della tragedia, fino al pomeriggio inoltrato (ovvero le 16 o le 17), momento in cui si è saputo della sua presenza in casa. Il Mattino ricostruisce oggi quelle ore: mentre la madre Carmen urlava e piangeva, Cannio si allontanava dalla casa. Nessuno ha notato la “fuga” del 38enne e nemmeno in ospedale se ne parlava. Solo dopo l’intervento della squadra mobile Cannio viene ritrovato non in casa sua ma nei paraggi della zona dei tribunali. Samuele e il filmato su TikTok Secondo il quotidiano è stata ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) C’è undi tre ore nell’indagine su, ilfermato su ordine del pubblico ministero per la morte di Samuele,dal terzo piano di un’abitazione di via Foria a Napoli. Dall’una di venerdì scorso, giorno della tragedia, fino al pomeriggio inoltrato (ovvero le 16 o le 17), momento in cui si è saputo della sua presenza in casa. Il Mattino ricostruisce oggi quelle ore: mentre la madre Carmen urlava e piangeva,si allontanava dalla casa. Nessuno ha notato la “” del 38enne e nemmeno in ospedale se ne parlava. Solol’intervento della squadra mobileviene ritrovato non in casa sua ma nei paraggi della zona dei tribunali. Samuele e il filmato su TikTok Secondo il quotidiano è stata ...

Mauro73432329 : - Damianodanny1 : HO PRESO BRACCIO SAMUELE POI NON SO COM' È CHE È CADUTO DAL BALCONE MARIANO CANNIO PROVATO A SPIEGARE MORTE PICCOL… - Open_gol : Nell’indagine per omicidio il momento in cui Cannio lascia la casa di via Foria a Napoli e quello del suo rintracci… - _DAGOSPIA_ : MARIANO CANNIO: HO PRESO IN BRACCIO SAMUELE POI NON SO COM' È CHE È CADUTO DAL BALCONE - MaterTenebraru1 : RT @Tiziana95627735: @Signorasinasce Il bel tomo si chiama Mariano Cannio e si è difeso affermando di avere problemi psichici??io boh? Ma a… -