Maria De Filippi, la rivelazione pubblica: sono innamorata di lui | Non è Maurizio Costanzo (Di lunedì 20 settembre 2021) Maria De Filippi ha sorpreso tutti quanti, lanciando una dichiarazione d’amore nei confronti di un uomo che non è suo marito Finalmente ha aperto la scuola di “Amici”, con Maria che ha già presentato i primi concorrenti ed alcune novità. La ventunesima edizione del talent show in onda sulle frequenze dei canali Mediaset è cominciato L'articolo Maria De Filippi, la rivelazione pubblica: sono innamorata di lui Non è Maurizio Costanzo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 20 settembre 2021)Deha sorpreso tutti quanti, lanciando una dichiarazione d’amore nei confronti di un uomo che non è suo marito Finalmente ha aperto la scuola di “Amici”, conche ha già presentato i primi concorrenti ed alcune novità. La ventunesima edizione del talent show in onda sulle frequenze dei canali Mediaset è cominciato L'articoloDe, ladi lui Non èproviene da CheSuccede.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Scheri, direttore di rete: «Applausi per Maria De Filippi e Silvia Toffanin, team vincente della domenica pomeriggi… - IlContiAndrea : #MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro… - simen989 : Mettiamo Maria de filippi a condurre e abbiamo fatto c'è posta per te dei poveri, che palle #GFVIP - im_notmeriann : dall anno prossimo probabilmente non sarà più maria de filippi a condurre C’è posta per te ma il grande signorini eh regà je tocca #gfvip - hvsrmusic : [Dall'archivio dei LUNGHI] Le storie rock più belle e avvincenti, a volte, sono quelle di chi non ce l’ha fatta a s… -