Mara Venier sorprende con la dedica al marito Nicola Carraro: "Una vera 'botta di c**o' averti incontrato"

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per Mara Venier che è tornata in tv con l'immancabile appuntamento con Domenica In. Il 19 settembre è però da anni una data fondamentale nella vita della conduttrice, che proprio questo giorno, ormai 21 anni fa, ha incontrato il suo Nicola. Proprio a lui è andata la sua speciale dedica sui social.

Mara Venier e Nicola Carraro: 21 anni fa il primo incontro

Ieri pomeriggio Mara Venier è tornata sul piccolo schermo con Domenica In. L'amato volto Rai ha accolto nel suo studio i primi ospiti della stagione e ha dedicato ampio spazio al ricordo di una delle cantanti più amate dagli italiani: Raffaella Carrà.

