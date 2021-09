Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: nella casa del GF Vip scoppia l’amore (Di martedì 21 settembre 2021) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, tra i due è nato un amore proprio nella casa più spiata d’Italia, i due sono persone molto buone e sensibili a vicenda. (screenshot video)Il concorrente del GF Vip 6 è uno dei protagonisti della edizione 2021, all’interno della casa sta vivendo una situazione molto interessante con la principessa Lulù. Nel confessionale ha dichiarato che tra le tre sorelle la coppia appena nata è composta da due persone molto buone e sensibili, la necessità di provare affetto e amore sta legando i due in maniera molto intensa. Aldo Montano e Alex Belli hanno deciso di aiutarlo, dichiarando che vedono bene i due proprio perché fanno tenerezza, se il ragazzo è contento, sono contenti tutti, se anche Lulù ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 settembre 2021), tra i due è nato un amore propriopiù spiata d’Italia, i due sono persone molto buone e sensibili a vicenda. (screenshot video)Il concorrente del GF Vip 6 è uno dei protagonisti della edizione 2021, all’interno dellasta vivendo una situazione molto interessante con la principessa. Nel confessionale ha dichiarato che tra le tre sorelle la coppia appena nata è composta da due persone molto buone e sensibili, la necessità di provare affetto e amore sta legando i due in maniera molto intensa. Aldo Montano e Alex Belli hanno deciso di aiutarlo, dichiarando che vedono bene i due proprio perché fanno tenerezza, se il ragazzo è contento, sono contenti tutti, se anche...

