Mafia: processo trattativa, Dell'Utri 'Sono qui per l'ultima udienza' (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "Sono qui per l'ultima udienza del mio processo. Ma non ho niente da dire...". Così Marcello Dell'Utri entrando, a sorpresa, nell'aula bunker Pagliarelli di Palermo dove oggi si terrà l'ultima udienza del processo trattativa Stato-Mafia in cui è accusato di minaccia a corpo politico Dello Stato. In primo grado era stato condannato a 12 anni di carcere. Nell'ultima udienza, durante le repliche Della Procura generale, il pg Giuseppe Fici aveva detto: "Se, come sosteniamo, Dell'Utri ha sponsorizzato la nascita di Forza Italia nel mondo di cosa nostra e Della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "qui per l'del mio. Ma non ho niente da dire...". Così Marcelloentrando, a sorpresa, nell'aula bunker Pagliarelli di Palermo dove oggi si terrà l'delStato-in cui è accusato di minaccia a corpo politicoo Stato. In primo grado era stato condannato a 12 anni di carcere. Nell', durante le replichea Procura generale, il pg Giuseppe Fici aveva detto: "Se, come sosteniamo,ha sponsorizzato la nascita di Forza Italia nel mondo di cosa nostra ea ...

Advertising

Lasiciliaweb : Palermo Trattativa Stato-mafia, ultima udienza del processo d'Appello - TV7Benevento : Mafia: processo trattativa, Dell'Utri 'Sono qui per l'ultima udienza'... - TV7Benevento : Mafia: Dell'Utri in aula per l'ultima udienza processo trattativa, oggi camera consiglio... - ilSicilia : #Cronaca #processo Stato-mafia: oggi l’ultima udienza per il processo d’appello - battaglia_persa : RT @rep_roma: Mafia a Roma, processo Casamonica: attesa per la sentenza [di Floriana Bulfon] [aggiornamento delle 10:00] -