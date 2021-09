Mafia: difesa Dell'Utri, 'da Pg mix di suggestioni che vogliono ribaltare sentenze definitive' (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "La Procura generale si chiude in una sorta di comfort zone, c'è questo mix di suggestioni che abbiamo sentito e nel quale si prevede di ribaltare sentenze definitive". Sono le parole Dell'avvocato Francesco Centonze, uno dei legali Dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, nel corso Delle controrepliche alla Procura generale prima che la Corte d'assise d'appello si ritiri in Camera di consiglio. "In questo cantuccio confortevole si muove il Pg - dice Centonze - si rifugia nella sua zona di conforto, in 25 anni di indagini che a nulla hanno portato". "Sono quei fatti oggetto dei 25 anni di processo, con rapporti esplorati in ogni modo tanto da approdare a una sentenza Della Corte d'appello di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "La Procura generale si chiude in una sorta di comfort zone, c'è questo mix diche abbiamo sentito e nel quale si prevede di". Sono le parole'avvocato Francesco Centonze, uno dei legali'ex senatore Marcello, nel corsoe controrepliche alla Procura generale prima che la Corte d'assise d'appello si ritiri in Camera di consiglio. "In questo cantuccio confortevole si muove il Pg - dice Centonze - si rifugia nella sua zona di conforto, in 25 anni di indagini che a nulla hanno portato". "Sono quei fatti oggetto dei 25 anni di processo, con rapporti esplorati in ogni modo tanto da approdare a una sentenzaa Corte d'appello di ...

Advertising

TV7Benevento : **Mafia: difesa Dell'Utri, 'da Pg analisi sociologica ma non ha citato fatti processo'**... - naty_natisgyada : #Figliuolo Non sapevo che Figliulo fosse medico ,virologo ,e fosse passato da ' Difesa al popolo ,A Vacciniamoli tu… - anarcoluigista : RT @mariodice76: @repubblica La logica e l'atteggiamento è quello delle famiglie delle organizzazioni criminali come mafia e camorra. Una d… - mariodice76 : @repubblica La logica e l'atteggiamento è quello delle famiglie delle organizzazioni criminali come mafia e camorra… - Peter81115921 : @04Carmen20 Addirittura c'era la foto di Mazzini sopra la cattedra poi ho letto la storia fuori dal sussidiario.Pa… -