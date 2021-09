**Mafia: difesa Dell'Utri, 'da Pg analisi sociologica ma non ha citato fatti processo'** (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "La Procura generale ci ha intrattenuto su una analisi direi sociologica, casistica e aneddotica sul messaggio mafioso, ma non ha citato fatti relativi a questo processo o documenti relativi a questo processo, o testimonianze relative a questo processo". Lo ha detto l'avvocato Francesco Centonze, legale Dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, nel corso Delle controrepliche nel processo d'appello sulla trattativa Stato-mafia. Oggi i giudici Della Corte d'assise d'appello di Palermo entreranno in camera di consiglio. La Procura generale ha chiesto per Dell'Utri, accusato di minaccia a corpo politico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - "La Procura generale ci ha intrattenuto su unadirei, casistica e aneddotica sul messaggio mafioso, ma non harelativi a questoo documenti relativi a questo, o testimonianze relative a questo". Lo ha detto l'avvocato Francesco Centonze, legale'ex senatore Marcello, nel corsoe controrepliche neld'appello sulla trattativa Stato-mafia. Oggi i giudicia Corte d'assise d'appello di Palermo entreranno in camera di consiglio. La Procura generale ha chiesto per, accusato di minaccia a corpo politico ...

