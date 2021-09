Mafia: Dell'Utri in aula per l'ultima udienza processo trattativa, oggi camera consiglio (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - L'ex senatore Marcello Dell'Utri è arrivato, a sopresa, in aula, al bunker Pagliarelli di Palermo, per assistere all'ultima udienza del processo d'appello sulla trattativa Stato-Mafia, che lo vede imputato per minaccia a corpo politico Dello Stato. In primo grado Dell'Utri era stato condannato a 12 anni e alla fine Della requisitoria la Procura generale ha chiesto la conferma Della pena. Accompagnato dai suoi legali, Francesco Bertorotta e Francesco Centonze, Dell'Utri ha preferito non fare dichiarazioni ai giornalisti. oggi, dopo le controrepliche Della difesa, i giudici ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) - L'ex senatore Marcelloè arrivato, a sopresa, in, al bunker Pagliarelli di Palermo, per assistere all'deld'appello sullaStato-, che lo vede imputato per minaccia a corpo politicoo Stato. In primo gradoera stato condannato a 12 anni e alla finea requisitoria la Procura generale ha chiesto la confermaa pena. Accompagnato dai suoi legali, Francesco Bertorotta e Francesco Centonze,ha preferito non fare dichiarazioni ai giornalisti., dopo le controreplichea difesa, i giudici ...

