(Di lunedì 20 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

ETGazzetta : Macché trio delle meraviglie, ci pensa il 'panchinaro' Icardi... Altro che ruota di scorta -

Ultime Notizie dalla rete : Macché trio

La Gazzetta dello Sport

Gli sono bastati 11 minuti, tre palloni, di cui due giocati in appoggio, per decidere la gara. Alla faccia del ruolo di ruota di scorta di un attacco delle meraviglie che però è ancora in rodaggio. ...E questo è uno dei motivi - unito all'infelice esibizione deldel Clan - per cui 'Il ragazzo della via Gluck' viene clamorosamente bocciata dalla giuria subito dopo la prima serata. Di fronte a ...