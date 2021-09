Luca Argentero geloso | troppi like di Cristina a De Martino Lo sketch a Da Grande

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ospite a Daè stato protagonista di unodivertente improntato sulla gelosia con Alessando Cattelanè stato ospite, tra gli altri, di Alessandro Cattelan a Da, la prima puntata del programma di Raiuno che andrà in onda con il secondo appuntamento domenica prossima. E’ entrato in studio camuffato da poliziotto antisommossa ballando con il corpo di ballo. Per poi svelare la sua identità con la voce. Da qui poi una carrellata di consigli agli utenti di Instagram che hanno sollevato all’attore delle domande. E non solo. Leggi anche–> Elodie: il tributo a Raffaella Carrà e il segreto svelato da Cattelan Ospite a Daè stato protagonista di uno ...

Promessa mantenuta: a dividere il palco con lui tra musica, balli e approfondimenti sono stati, Antonella Clerici, Carlo Conti, Paolo Bonolis , Marco Mengoni , Il Volo, Elodie e ...Degno di nota l'intervento di, che con Alessandro parla di gelosia. Molto teneri e significativi i momenti (e sono tanti) in cui il conduttore ha chiamato in causa la moglie, quasi a ...Ospite a Da Grande, Luca Argentero è stato protagonista di uno sketch divertente improntato sulla gelosia con Alessando Cattelan ...Con un omaggio a Nicoletta Orsomando, Alessandro Cattelan ha aperto la prima puntata di “Da Grande”, lo show che segna il suo debutto in Rai. Due serate in diretta dagli studi milanesi di via Mecenate ...