Love is in the air anticipazioni 22 settembre 2021, proposta di matrimonio per Serkan (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella puntata di Love is in the air di mercoledì 22 settembre 2021 Serkan sta per partire alla volta di Parigi in quanto è atteso per un importante appuntamento di lavoro. Ma qualche attimo prima del decollo Eda si sostituisce alle assistente di volo e si presenta davanti al Bolat, chiedendo al giovane di sposarla. Scioccato e contento il giovane architetto accetta immediatamente la proposta della donna che ama. Non perdetevi i videoclip dei momenti salienti della soap opera turca, collegandovi alla piattaforma Mediaset Play.

