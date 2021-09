Livorno Nuova area di sgambatura per cani a Villa Corridi

(Di lunedì 20 settembre 2021)ha un’diper i, recintata. Lo spazio nel quale gli animali possono essere lasciati senza guinzaglio, corre lungo la recinzione del parco, sulla destra dell’ingresso principale del giardino pubblico, e ha doppio ingresso. “Con questo spostamento – dichiara la vicesindaca Libera Camici con delega alla Tutela Animali – speriamo di poter trovare un equilibrio tra le esigenze dei proprietari deie quelle dei cittadini residenti in prossimità dell’in via di Collinaia. Questi ultimi lamentavano infatti non pochi disagi legati all’abbaiare deiè un luogo sufficientemente grande per ospitare la...

Advertising

biaggista : RT @alexmagnicxc: Susy 24 Livorno . Nuova alla centoxcento .(quella vera di sempre ) - Robertopadova : RT @alexmagnicxc: Susy 24 Livorno . Nuova alla centoxcento .(quella vera di sempre ) - Lucianopadova : RT @alexmagnicxc: Susy 24 Livorno . Nuova alla centoxcento .(quella vera di sempre ) - Luca85007284 : RT @alexmagnicxc: Susy 24 Livorno . Nuova alla centoxcento .(quella vera di sempre ) - RobertoCaresti3 : RT @alexmagnicxc: Susy 24 Livorno . Nuova alla centoxcento .(quella vera di sempre ) -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno Nuova

LivornoToday

... e Giovanni Lombardi, Direttore Sportivo dello Yacht Club, con il Presidente dello Yacht ...Costiera di Genova ha accompagnato i bambini dell'Ospedale pediatrico Gaslini a bordo della...Collesalvetti () 20 settembre 2021 Cittadini in Comune per Collesalvetti spiega la decisione politica delle ...e che venga perciò rimessa alla volontà degli elettori la costituzione di una...È quanto scrive Domenico Mazza, cofondatore Comitato per la Provincia della Magna Graecia, che continua: «La Politica jonica, a ogni livello di Rappresentanza, si svegli dal sonno comatoso in cui è pi ...“Quando firmammo il precedente Patto per la formazione professionale e l’avviamento al lavoro nel territorio di Livorno l'idea che ci animava è che avessimo ...