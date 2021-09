LIVE Venezia-Virtus Bologna 71-72, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: Bolognesi in finale, sarà ancora sfida con Milano! (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 23:00 sarà ancora Milano-Bologna la finale di domani sera. Appuntamento alle ore 21:00 di domani sera, sempre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). 22:58 Alla Reyer Venezia non sono bastati i 16 punti di Tonut, i 15 di Victor Sanders e i 13 di Mitchell Watt. Per la Virtus Bologna, invece, in doppia cifra anche Milos Teodosic: 14 punti per il play serbo. 22:57 MVP del match di stasera Kevin Hervey: 26 minuti sul parquet e 17 punti messi a referto per l’ala grande texana. 22:55 Venezia ci ha provato fino all’ultimo possesso, ma non è bastato. I “padroni di casa” bianconeri hanno saputo reagire e rispondere ad ogni tentativo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 23:00Milano-ladi domani sera. Appuntamento alle ore 21:00 di domani sera, sempre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (). 22:58 Alla Reyernon sono bastati i 16 punti di Tonut, i 15 di Victor Sanders e i 13 di Mitchell Watt. Per la, invece, in doppia cifra anche Milos Teodosic: 14 punti per il play serbo. 22:57 MVP del match di stasera Kevin Hervey: 26 minuti sul parquet e 17 punti messi a referto per l’ala grande texana. 22:55ci ha provato fino all’ultimo possesso, ma non è bastato. I “padroni di casa” bianconeri hanno saputo reagire e rispondere ad ogni tentativo di ...

