LIVE Venezia-Virtus Bologna 47-50, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: Reyer rientrata decisamente in partita, primo momento di difficoltà per Bologna! (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 49-50 Daye col taglio sotto canestro su assist di De Nicolao, -1 Reyer! Incomincia l’ultimo e decisivo quarto! Ancora nessun giocatore della Virtus Bologna in doppia cifra fin qui (8 punti per Hervey). Sono 13, invece, i punti messi a referto da Victor Sanders tra gli oro-granata. 47-50 Coast to coast di De Nicolao con cui si chiude il quarto! Reyer decisamente rientrata in partita, dal -13 al -3! 45-50 Echodas inchioda e schiaccia! Meno di un minuto da giocare nel terzo parziale! 43-50 AMEDEOOO TESSITOOORI!! TRIPLAAAAA Reyer Venezia che ha cambiato marcia nella seconda parte di terzo quarto. Un po’ in difficoltà la ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 49-50 Daye col taglio sotto canestro su assist di De Nicolao, -1! Incomincia l’ultimo e decisivo quarto! Ancora nessun giocatore dellain doppia cifra fin qui (8 punti per Hervey). Sono 13, invece, i punti messi a referto da Victor Sanders tra gli oro-granata. 47-50 Coast to coast di De Nicolao con cui si chiude il quarto!in, dal -13 al -3! 45-50 Echodas inchioda e schiaccia! Meno di un minuto da giocare nel terzo parziale! 43-50 AMEDEOOO TESSITOOORI!! TRIPLAAAAAche ha cambiato marcia nella seconda parte di terzo quarto. Un po’ inla ...

