LIVE Venezia-Virtus Bologna 4-10, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: i bolognesi provano la fuga, Venezia fatica a segnare (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 9-15 AUSTIIN DAYEEEE!!! TRIPLAAAAAA DA LONTANISSIMO!!! -1’48 ALLA PRIMA SIRENA 6-15 Jumper di Alexander, primo canestro per il play americano! 6-13 Phillip alza la parabola e segna, Venezia prova a reagire 4-13 MARCO BELINELLI!! TRIPLAAAA 4-10 Tap-in di Brooks, chiuso il parziale di 8-0 Virtus 2-10 Pajola pesca Jaiteh in area! La Virtus prova a scappare, De Raffaele chiama immediatamente time-out 2-8 Jaiteh sbaglia il primo tap-in ma non il secondo 2-6 Weems in contropiede appoggia, Virtus a +4 2-4 Pajola in avvicinamento, primo canestro per il play italiano 2-2 Watt risponde subito, jump dalla distanza 0-2 Harvey marca subito, primo canestro per la Virtus 21:00 Tutto pronto per la palla ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 9-15 AUSTIIN DAYEEEE!!! TRIPLAAAAAA DA LONTANISSIMO!!! -1’48 ALLA PRIMA SIRENA 6-15 Jumper di Alexander, primo canestro per il play americano! 6-13 Phillip alza la parabola e segna,prova a reagire 4-13 MARCO BELINELLI!! TRIPLAAAA 4-10 Tap-in di Brooks, chiuso il parziale di 8-02-10 Pajola pesca Jaiteh in area! Laprova a scappare, De Raffaele chiama immediatamente time-out 2-8 Jaiteh sbaglia il primo tap-in ma non il secondo 2-6 Weems in contropiede appoggia,a +4 2-4 Pajola in avvicinamento, primo canestro per il play italiano 2-2 Watt risponde subito, jump dalla distanza 0-2 Harvey marca subito, primo canestro per la21:00 Tutto pronto per la palla ...

Advertising

visitmuve_it : Oggi all’Arsenale di #Venezia la conferenza “Bauhaus of the seas”, con Mattia Agnetti Segretario Organizzativo MUVE… - comunevenezia : #Universita #RelazioniInternazionali ? All’Arsenale di #Venezia al via il “Bauhaus dei mari”, la due giorni inter… - LuigiBrugnaro : ??All’Arsenale di #Venezia per “Bauhaus of the seas” ??Una conferenza per rispondere agli obiettivi del New European… - giuseppemella : RT @comunevenezia: #Università ? L'assemblea della @univiu ha ratificato l'adesione dell'ateneo di Milano-Bicocca ?? Salgono così a 20… - fdovenice : RT @LuigiBrugnaro: ??All’Arsenale di #Venezia per “Bauhaus of the seas” ??Una conferenza per rispondere agli obiettivi del New European #Bauh… -