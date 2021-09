LIVE Venezia-Virtus Bologna 31-34, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: la Reyer ritorna in partita, regna l’equilibrio! (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Pajola sbaglia l’ultimo tiro del quarto. Si chiude qui il primo tempo, con la Virtus Bologna in vantaggio di tre punti su Venezia (31-34) 31-34 Weems in lunetta: sbaglia il primo libero, non il secondo! 31-33 Belinelli va in lunetta e fa 3/3, contro-sorpasso dei bianconeri. 1’36” da giocare nel secondo quarto! Punteggio parziale nel quarto: Reyer 20 – Virtus Bologna 10 31-30 ANCORA LUI: STEFANOOO TONUUUTTT!!! Reyer IN VANTAGGIO, TIME-OUT Virtus Bologna 28-30 TONUUUTTT!!! TRIPLAAAAA 25-30 Jaiteh con la mano morbida da centro area! 25-28 Mitchell Watt in lunetta: 2/2 e Reyer a -3. Meno di quattro minuti alla seconda ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Pajola sbaglia l’ultimo tiro del quarto. Si chiude qui il primo tempo, con lain vantaggio di tre punti su(31-34) 31-34 Weems in lunetta: sbaglia il primo libero, non il secondo! 31-33 Belinelli va in lunetta e fa 3/3, contro-sorpasso dei bianconeri. 1’36” da giocare nel secondo quarto! Punteggio parziale nel quarto:20 –10 31-30 ANCORA LUI: STEFANOOO TONUUUTTT!!!IN VANTAGGIO, TIME-OUT28-30 TONUUUTTT!!! TRIPLAAAAA 25-30 Jaiteh con la mano morbida da centro area! 25-28 Mitchell Watt in lunetta: 2/2 ea -3. Meno di quattro minuti alla seconda ...

