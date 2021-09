LIVE – Moviola Udinese-Napoli | tutti gli episodi dubbi | arbitra Manganiello

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 settembre 2021) La direttadelladi, match che chiude la quarta giornata di Serie A 2021/2022. Posticipo infuocato alla Dacia Arena con in palio il primo posto in classifica. I friulani agguanterebbero Inter e Milan in caso di successo, stesso discorso per i partenopei in caso di pareggio, mentre con vittoria degli azzurri punteggio pieno per gli ospiti e vetta solitaria.l’incontro Gianlucadi Pinerolo alla seconda direzione stagionale nella massima serie dopo Verona-Inter. Analizzeremo di seguitoglida. AGGIORNA LA DIRETTA 17? Ha protestato Ospina per un pallone che lui stesso aveva perso sulla carica – regolare – di Deulofeu. Nessun fallo, ha visto bene ...