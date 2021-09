LIVE/ Monopoli-Avellino, le formazioni ufficiali (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ caccia alla vittoria per l’Avellino di Piero Braglia. Formazione di scena al “Veneziani” contro la rivelazione Monopoli di Alberto Colombo. Una sfida spartiacque per la stagione, fin qui troppo deludente per i lupi. Monopoli (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccini, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino. A disp.: Guido, Campisi, Basile, Riggio, De Santis, Hamlili, Romano, Tazzer, Morrone, Nina, Langella, Milani, Grandolfo, Nocciolini. All.: Colombo. Avellino (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito; Kanouté, Maniero, Di Gaudio. A disp.: Pane, Rizzo, Mignanelli, Matera, De Francesco, Mastalli, Plescia, Messina, Gagliano. All.: Braglia Arbitro: Marco Monaldi della sezione di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ caccia alla vittoria per l’di Piero Braglia. Formazione di scena al “Veneziani” contro la rivelazionedi Alberto Colombo. Una sfida spartiacque per la stagione, fin qui troppo deludente per i lupi.(3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccini, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino. A disp.: Guido, Campisi, Basile, Riggio, De Santis, Hamlili, Romano, Tazzer, Morrone, Nina, Langella, Milani, Grandolfo, Nocciolini. All.: Colombo.(3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito; Kanouté, Maniero, Di Gaudio. A disp.: Pane, Rizzo, Mignanelli, Matera, De Francesco, Mastalli, Plescia, Messina, Gagliano. All.: Braglia Arbitro: Marco Monaldi della sezione di ...

