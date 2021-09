LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali U23 in DIRETTA: già in strada Sheffield, Plapp e Fisher-Black (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Plapp fa il nuovo miglior tempo al traguardo. 49? di vantaggio per l’australiano su Shieffield. 11.28 Mick van Dijke passa a 6? da Shieffield e a 4? da Plapp all’intermedio. 11.24 Marco Frigo fuori dai primi dieci al primo intermedio. Sheffield arriva ora. Nel finale è calato e batte il tempo di Logan Currie per appena un secondo. 11.22 Al secondo intermedio Plapp ha 6? di vantaggio su Sheffield. 11.20 E’ appena partito un altro dei favoriti: il neozelandese Finn Fisher-Black. 11.18 Logan Currie ha il miglior tempo al traguardo: 35:29.91. 11.14 Lucas Plappa perde 2? da Sheffield al primo intermedio. Lo statunitense, nel frattempo, fa registrare il ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32fa il nuovo miglior tempo al traguardo. 49? di vantaggio per l’australiano su Shieffield. 11.28 Mick van Dijke passa a 6? da Shieffield e a 4? daall’intermedio. 11.24 Marco Frigo fuori dai primi dieci al primo intermedio.arriva ora. Nel finale è calato e batte il tempo di Logan Currie per appena un secondo. 11.22 Al secondo intermedioha 6? di vantaggio su. 11.20 E’ appena partito un altro dei favoriti: il neozelandese Finn. 11.18 Logan Currie ha il miglior tempo al traguardo: 35:29.91. 11.14 Lucasa perde 2? daal primo intermedio. Lo statunitense, nel frattempo, fa registrare il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali U23 in DIRETTA: inizia la prova contro il tempo iridata - #Ciclismo #Cronometro… - cclatwe : Non credo che il Rancore Quotidiano oserà mai più gufare contro l'Italia (draghiana). ?? - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Pronti a seguire i mondiali di ciclismo? ????????? Dal 19 al 26 Settembre segui le gare LIVE su @discoveryplusIT ?????? #Euro… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Mondiali in DIRETTA: Filippo Ganna oro per la seconda volta! 'I belgi mi hanno stimolato' - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Mondiali 2021 PIPPOOOOOO!!!! #Ganna ancora #campionedelmondo nella #cronometro! Il #Jet… -