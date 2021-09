LIVE Brindisi-Olimpia Milano, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: pronti per palla a due! (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 17.55 Squadre in campo e pronte per la palla a due. 17.50 La scorsa stagione Brindisi è stata la bestia nera di Milano in regular season, con i pugliesi che si sono imposti in entrambi i match di campionato. 17.40 L’Happy Casa Brindisi, invece, si è imposta 76-66 contro la Dinamo Sassari in una partita più vera e ora vuole confermarsi fermando i campioni in carica. 17.35 L’Olimpia Milano arriva all’appuntamento dopo il netto 108-60 contro Treviso, in un match però falsato dalle troppe assenze tra i veneti. 17.30 Buongiorno a tutti per la DIRETTA LIVE di Milano-Brindisi, match valevole come semifinale della ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 17.55 Squadre in campo e pronte per laa due. 17.50 La scorsa stagioneè stata la bestia nera diin regular season, con i pugliesi che si sono imposti in entrambi i match di campionato. 17.40 L’Happy Casa, invece, si è imposta 76-66 contro la Dinamo Sassari in una partita più vera e ora vuole confermarsi fermando i campioni in carica. 17.35 L’arriva all’appuntamento dopo il netto 108-60 contro Treviso, in un match però falsato dalle troppe assenze tra i veneti. 17.30 Buongiorno a tutti per ladi, match valevole come semifinale della ...

