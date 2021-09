LIVE Brindisi-Olimpia Milano 27-41, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: Armani in gestione a fine primo tempo (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Si chiude un primo tempo che vede Milano allungare nel secondo quarto, grazie soprattutto allo strapotere di Mitoglou sotto canestro e alle giocate di Delaney e Shields. Soffre al tiro Brindisi, che si aggrappa a Redivo per restare in partita. 27-41 Schiacciata di Kyle Hines 27-39 Uno su due ai liberi ancora per Nick Perkins 26-39 Uno su due ai liberi per Nick Perkins in una fase con molti errori da entrambe le parti 25-39 Due su due per Mitoglou ai liberi e best scorer di Milano con 11 punti 25-37 Canestro di Adrian 23-37 Libero a segno di Datome dopo fallo tecnico alla panchina di Brindisi 23-36 Tripla di Udom! 20-36 Ancora Shields a canestro! 20-34 Canestro di Shavon Shields e massimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Si chiude unche vedeallungare nel secondo quarto, grazie soprattutto allo strapotere di Mitoglou sotto canestro e alle giocate di Delaney e Shields. Soffre al tiro, che si aggrappa a Redivo per restare in partita. 27-41 Schiacciata di Kyle Hines 27-39 Uno su due ai liberi ancora per Nick Perkins 26-39 Uno su due ai liberi per Nick Perkins in una fase con molti errori da entrambe le parti 25-39 Due su due per Mitoglou ai liberi e best scorer dicon 11 punti 25-37 Canestro di Adrian 23-37 Libero a segno di Datome dopo fallo tecnico alla panchina di23-36 Tripla di Udom! 20-36 Ancora Shields a canestro! 20-34 Canestro di Shavon Shields e massimo ...

