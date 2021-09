LIVE Brindisi-Olimpia Milano 20-36, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: fuga Armani a inizio secondo quarto (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match 25-39 Due su due per Mitoglou ai liberi e best scorer di Milano con 11 punti 25-37 Canestro di Adrian 23-37 Libero a segno di Datome dopo fallo tecnico alla panchina di Brindisi 23-36 Tripla di Udom! 20-36 Ancora Shields a canestro! 20-34 Canestro di Shavon Shields e massimo vantaggio Milano 20-32 A segno il libero aggiuntivo 20-31 Canestro di Mitoglou che subisce anche fallo 20-29 Tripla di Zanelli per bloccare la fuga milanese 17-29 Contropiede di Milano con Rodriguez 17-27 Canestro di Mitoglou e Milano che torna in doppia cifra 17-25 Canestro di Alviti e l’Olimpia riallunga. Time out Brindisi 17-23 Risponde Mitoglou per Milano 17-21 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 25-39 Due su due per Mitoglou ai liberi e best scorer dicon 11 punti 25-37 Canestro di Adrian 23-37 Libero a segno di Datome dopo fallo tecnico alla panchina di23-36 Tripla di Udom! 20-36 Ancora Shields a canestro! 20-34 Canestro di Shavon Shields e massimo vantaggio20-32 A segno il libero aggiuntivo 20-31 Canestro di Mitoglou che subisce anche fallo 20-29 Tripla di Zanelli per bloccare lamilanese 17-29 Contropiede dicon Rodriguez 17-27 Canestro di Mitoglou eche torna in doppia cifra 17-25 Canestro di Alviti e l’riallunga. Time out17-23 Risponde Mitoglou per17-21 ...

