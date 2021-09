LIVE Basket – Brindisi-Olimpia Milano 39-49, semifinale Supercoppa 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 20 settembre 2021) La DIRETTA testuale di DIRETTA Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano, sfida valida per le semifinali della Supercoppa 2021 di Basket. Due squadre che arrivano in maniera differente dopo i quarti di finale, dove Brindisi hanno rischiato, ma vinto di autorità, contro Sassari, chiudendo con un gran ultimo quarto dopo aver subito nel terzo parziale. Gli uomini di coach Ettore Messina, invece, hanno giocato contro un Treviso ampiamente rimaneggiato, trovandosi la strada in discesa verso la semifinale, in programma quest’oggi, lunedì 20 settembre, alle ore 18:00. Sportface vi fornirà costanti aggiornamenti su quanto accadrà in campo. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Latestuale diHappy Casa-AX Armani Exchange, sfida valida per le semifinali delladi. Due squadre che arrivano in maniera differente dopo i quarti di finale, dovehanno rischiato, ma vinto di autorità, contro Sassari, chiudendo con un gran ultimo quarto dopo aver subito nel terzo parziale. Gli uomini di coach Ettore Messina, invece, hanno giocato contro un Treviso ampiamente rimaneggiato, trovandosi la strada in discesa verso la, in programma quest’oggi, lunedì 20 settembre, alle ore 18:00. Sportface vi fornirà costanti aggiornamenti su quanto accadrà in campo. COME VEDERE LA PARTITA INTABELLONE E ACCOPPIAMENTI ...

