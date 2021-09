L’Italvolley campione d’Europa | Yuri Romano | “Emozioni indimenticabili”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 settembre 2021) Katowice – Una straordinaria favola azzurra chiude una estate di incredibili (ma attesi, se confrontati al sistema italiano che solidamente vince in tutto il mondo) successi. L’Italia orgogliosa è fiera dei suoi campioni dello sport. lo è anche per la conquista della Coppa Europa della pallavolo maschile di ieri sera. (leggi qui) Gli azzurri di capitan Anzani e di Coach De Giorgi, che ha saputo traghettare la nuova generazione di atleti sotto rete, hanno vinto un titolo storico dopo 16 anni. Era Roma nel 2005, è Katowice nel 2021. Un tre a due sulla Slovenia dalleparaboliche come le schiacciate e gli aces imprendibili degli azzurri.a più di 120 chilometri all’ora in elevazione e su battuta. Solo uno dei tanti eroi della serata continentale. Due milioni di telespettatori incollati davanti alla tv e una gioia immensa a quasi mezzanotte ...