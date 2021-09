L'importanza degli studi professionali nel Pnrr (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'ultima norma in ordine di tempo varata con l'obiettivo di sostenere l'economia nel suo complesso, sia il settore pubblico sia quello privato. "Nel piano sono presenti alcune caratteristiche comuni ad altri provvedimenti, come il fondo 394 che eroga contributi alle aziende all'estero: i bonus 90% e 110%, ad esempio, hanno la stessa natura e mettono in stretto contatto pubblico, privato e mondo professionale", spiega Massimo De Dominicis, socio fondatore di DDP & Partners, studio associato di Milano specializzato in consulenza alle imprese, in particolare per quanto riguarda ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni e altre operazioni straordinarie. "Sotto il profilo del rapporto con il mondo professionale il Pnrr, che ha come obiettivo settori particolari, come la digitalizzazione, la ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'ultima norma in ordine di tempo varata con l'obiettivo di sostenere l'economia nel suo complesso, sia il settore pubblico sia quello privato. "Nel piano sono presenti alcune caratteristiche comuni ad altri provvedimenti, come il fondo 394 che eroga contributi alle aziende all'estero: i bonus 90% e 110%, ad esempio, hanno la stessa natura e mettono in stretto contatto pubblico, privato e mondo professionale", spiega Massimo De Dominicis, socio fondatore di DDP & Partners,o associato di Milano specializzato in consulenza alle imprese, in particolare per quanto riguarda ristrutturazioni aziendali, fusioni e acquisizioni e altre operazioni straordinarie. "Sotto il profilo del rapporto con il mondo professionale il, che ha come obiettivo settori particolari, come la digitalizzazione, la ...

Ultime Notizie dalla rete : importanza degli Casa Bianca: gli Usa riaprono ai viaggiatori vaccinati dell'Unione Europea e del Regno Unito Il segretario di Stato Usa Blinken ha sentito telefonicamente il ministro degli Esteri italiano ... Di Maio e Blinken hanno convenuto sull'importanza di rilanciare gli sforzi a livello mondiale sulla ...

Salone del Camper di Parma, record di presenze a quota 100.000 L'importanza del settore camper come traino per la ripresa turistica italiana è stata evidenziata ... anche con importanti risorse da mettere a disposizione degli enti territoriali, di nuove aree di ...

L'importanza degli studi professionali nel Pnrr

