L’immunologo: «Terza dose necessaria dopo 8-10 mesi Presto vaccini personalizzati» Quale evoluzione: il podcast (Di lunedì 20 settembre 2021) Guido Silvestri: «Le resistenze al vaccino Covid non oscurino i successi della scienza: non siamo in un libro di Orwell. Giusto colpire nel portafoglio chi non si vaccina» Leggi su corriere (Di lunedì 20 settembre 2021) Guido Silvestri: «Le resistenze al vaccino Covid non oscurino i successi della scienza: non siamo in un libro di Orwell. Giusto colpire nel portafoglio chi non si vaccina»

Advertising

MimmoFerrara3 : Corriere della Sera: Terza dose, l’immunologo Silvestri: «Necessaria dopo 8-10 mesi. Presto vaccini personalizzati»… - a_piedi_nudi : RT @tpellizzari: Il futuro dei vaccini, tarati sulle varianti (per quanto riguarda il #Covid) o addirittura personalizzati: oggi #20settemb… - ExtrangeraL : RT @tpellizzari: Il futuro dei vaccini, tarati sulle varianti (per quanto riguarda il #Covid) o addirittura personalizzati: oggi #20settemb… - Corriere : RT @tpellizzari: Il futuro dei vaccini, tarati sulle varianti (per quanto riguarda il #Covid) o addirittura personalizzati: oggi #20settemb… - tpellizzari : Il futuro dei vaccini, tarati sulle varianti (per quanto riguarda il #Covid) o addirittura personalizzati: oggi… -