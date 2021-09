Liga, il Barcellona acciuffa il Granada nel finale con Araujo (1-1) (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella quinta giornata di Liga il Barcellona acciuffa il pari all’ultimo respiro contro il Granada al Camp Nou. Ospiti avanti con Duarte dopo soli 2?, è di Araujo la zampata del pareggio al 90?. Blaugrana settimi con 8 punti, Granada diciassettesimo a quota 3. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Nella quinta giornata diilil pari all’ultimo respiro contro ilal Camp Nou. Ospiti avanti con Duarte dopo soli 2?, è dila zampata del pareggio al 90?. Blaugrana settimi con 8 punti,diciassettesimo a quota 3. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #LaLiga | Il #Barcellona pareggia col Granada in un freddo Camp Nou - Lodamarco1 : RT @DiMarzio: #LaLiga | Il #Barcellona pareggia col Granada in un freddo Camp Nou - RaiSport : ?? #Barcellona evita la sconfitta al 90', 1-1 col #Granada ?? - Bertolca10 : Il Barcelona pareggia solo al 90' con #Araujo contro il Granada. Andando a dare uno sguardo alla classifica della L… - YBah96 : RT @DiMarzio: #LaLiga | Il #Barcellona pareggia col Granada in un freddo Camp Nou -