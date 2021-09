"Lei si è vaccinata?". Clamoroso dalla Gruber, la promotrice del referendum contro il Green Pass risponde così: che farsa (Di lunedì 20 settembre 2021) Clamoroso da Lilli Gruber. Siamo a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 lunedì 20 settembre. Ospite in collegamento ecco Olga Milanese, avvocato di Salerno e tra i tre promotori del referendum contro il Green Pass. Insomma, una in primissima linea nella battaglia al certificato verde e, dunque, al vaccino. Dunque, Lilli Gruber le domanda: "Lei è tra i tre promotori del referendum contro il Green Pass, definito uno strumento discriminatorio che instilla odio sociale. Perché e chi vi segue su questa strada?". Ed ecco che la Milanese risponde: "Noi rappresentiamo cittadini e studenti che si sono attivati per promuovere questo referendum. Vogliamo rappresentare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021)da Lilli. Siamo a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7 lunedì 20 settembre. Ospite in collegamento ecco Olga Milanese, avvocato di Salerno e tra i tre promotori delil. Insomma, una in primissima linea nella battaglia al certificato verde e, dunque, al vaccino. Dunque, Lillile domanda: "Lei è tra i tre promotori delil, definito uno strumento discriminatorio che instilla odio sociale. Perché e chi vi segue su questa strada?". Ed ecco che la Milanese: "Noi rappresentiamo cittadini e studenti che si sono attivati per promuovere questo. Vogliamo rappresentare le ...

Advertising

MarinaGandi : RT @La7tv: #ottoemezzo La domanda di Lilli Gruber che spiazza la promotrice del referendum per l'abolizione del Green pass: 'Lei è vaccinat… - sabrina59979284 : RT @RebeldeJaja: @Silvana_demari La mia mamma la seguiva, non si è vaccinata e prendeva l'aspirina per affrontare il covid, è all'ospedale… - fabriziotn : Ma perché devo dichiarare che lo faccio per mia volontà set lo stato mi sta obbligando? Ricordo la maestra a cui è… - jonathanheitch : lei si preoccupa del suo diritto di non vaccinarsi e/o non dire se si è vaccinata. io penso al mio diritto di non a… - annamarone : RT @AntalJonathan: Mia madre ha detto che mi sono preso il covid perché mangio al mcdonald's e lei si cura il cancro con beveroni, dieta v… -