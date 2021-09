Le nozze d'oro di Armando e Caterina? Occhio alla foto, senza precedenti in autostrada | Guarda (Di lunedì 20 settembre 2021) Una storia toccante, divertente e assolutamente particolare. Si tratta della storia di Armando Di Girolamo, di 82 anni, e della moglie, Caterina Capuano, di 79 anni, coniugi di Calvi Risorta, in provincia di Caserta. Il punto è che loro hanno deciso di celebrare le loro nozze d'oro in un luogo speciale. Né tropici, né viaggi da sogno, né il mare: bensì un Autogrill, quello di Teano, in provincia di Caserta, che all'epoca era del marchio Motta. Già, perché il 18 settembre del 1971 la coppia si sposò proprio in quel luogo. E così, a cinquant'anni di distanza, lo stesso locale ha accolto i Di Girolamo e la famiglia nata dalla loro unione per celebrare un anniversario assolutamente particolare. Quando Armando e Caterina si sposarono, il locale Motta era un importante punto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Una storia toccante, divertente e assolutamente particolare. Si tratta della storia diDi Girolamo, di 82 anni, e della moglie,Capuano, di 79 anni, coniugi di Calvi Risorta, in provincia di Caserta. Il punto è che loro hanno deciso di celebrare le lorod'oro in un luogo speciale. Né tropici, né viaggi da sogno, né il mare: bensì un Autogrill, quello di Teano, in provincia di Caserta, che all'epoca era del marchio Motta. Già, perché il 18 settembre del 1971 la coppia si sposò proprio in quel luogo. E così, a cinquant'anni di distanza, lo stesso locale ha accolto i Di Girolamo e la famiglia nata dloro unione per celebrare un anniversario assolutamente particolare. Quandosi sposarono, il locale Motta era un importante punto di ...

