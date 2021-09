(Di lunedì 20 settembre 2021) A partire dal 5su Italia 1 tornerà in onda Lecon una nuova ed imperdibile stagione. Alla guida del programma ci saranno, ancora una volta, Nicolae i membri della Gialappa’s Band. Ad ogni modo, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, quale volto femminile accompagnerà il presentatore? A quanto pare si tratta di una serie diche lo staff ha soprannominato “il meglio delle ragazze oggi in circolazione”. Il ritorno de Lein tv Il programma Lesi accinge a riaprire nuovamente i battenti. La data di inizio della trasmissione di Italia 1 è fissata per il 5. In queste ore, lo staff ha pubblicato un tweet su Twitter in cui ha annunciato lanza del nuovo format, il quale si preannuncia ricco di colpi di ...

Advertising

tuttopuntotv : Le Iene, parte il 5 ottobre: chi sono le conduttrici che affiancheranno Savino? #LeIene - scumaiatta : @Adriana81049413 La nottata di ieri grazie allo scherzo delle iene è servita a eliminare definitivamente quella par… - fabiofabbretti : #LeIene ritorna con Savino, la Gialappa’s e una donna diversa ogni settimana. Si parte con Pellegrini ed Elodie… - vilponti : Ho letto che Pierpaolo lo hanno fatto vendicare a Scherzi a Parte dello scherzo che Giulia gli fece alla Iene Zengh… - Luca_zone : non avrei mai puntato su scherzi a parte, nel 2021, con le iene che hanno bruciato tanti scherzi e vittime negli an… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene parte

LE IENE

Mi era rimasta impressa perché fino a quel momento grandelle notizie di questo tipo aveva ... come ha raccontato lei stessa alla giornalista delleche l'aveva intervistata dopo la denuncia ...... comecivile, che venissero sentiti tutti i collaboratori ma questa richiesta è stata ...Mileti la quale come detto da lei stessa parlando con Gaetano Pecoraro durante un servizio de Leha ...Grosse novità in arrivo per Le Iene. La trasmissione di punta di Italia 1 ha in serbo per noi, per la sua edizione 2021/2022 un cast rinnovato e con molte new entry. A partire dal prossimo 5 ottobre i ...Comunicati Stampa - 20/09/2021. In merito all’operazione dei Carabinieri che hanno arrestato esponenti mafiose dediti allo spaccio, anche davanti a minori, il sindaco Salvo Pogliese ha diffuso la segu ...