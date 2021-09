Lazio | il medico di base Mariano Amici rifiuta il vaccino | sospeso Farò ricorso

(Di lunedì 20 settembre 2021) «Ildi medicina generaleè stato, senza stipendio, dal servizio dalla competente Asl territoriale poiché, nonostante i ripetuti solleciti, non ha voluto sottoporsi alla...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio medico

Mariano Amici,no - vax sospeso e senza stipendio.... INVISTA Rezza: 'Dati abbastanza confortanti. Incidenza in calo e..., 243 nuovi casi (127 a Roma) e 6 morti. D'Amato: 'C'è un ..."Ildi medicina generale Mariano Amici è stato sospeso, senza stipendio, dal servizio dalla ... Lo dichiara l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del, Alessio D'Amato, ...I match della scorsa stagione tra granata e biancocelesti sono stati ricchi di polemiche. Quella di giovedì non può essere una sfida normale ...Quello dei medici no-vax è un tema tra i più scottanti tra quelli che riguardano la campagna vaccinale e la lotta contro la pandemia di coronavirus: non ...