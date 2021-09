L’aumento dei casi «del 2.500%» a Gibilterra non dimostra l’inefficacia dei vaccini (Di lunedì 20 settembre 2021) Il 20 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un tweet pubblicato il 4 settembre 2021, secondo cui la popolazione di Gibilterra sarebbe vaccinata al 99 per cento e nonostante ciò si sarebbe registrato «un aumento dei casi del 2.500%». Il tweet oggetto della nostra verifica è accompagnato da un articolo pubblicato il 4 agosto 2021 da Big League Politics e intitolato “Gibilterra completamente vaccinata vede un picco del 2500 per cento nei casi di COVID-19 al giorno e prevede nuovi lockdown”. Si tratta di una notizia presentata in modo fuorviante. Innanzitutto, Gibilterra è un piccolo territorio britannico d’oltremare che conta all’incirca 34 mila abitanti, motivo per cui la campagna vaccinale (iniziata il 10 gennaio) è terminata con successo ... Leggi su facta.news (Di lunedì 20 settembre 2021) Il 20 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un tweet pubblicato il 4 settembre 2021, secondo cui la popolazione disarebbe vaccinata al 99 per cento e nonostante ciò si sarebbe registrato «un aumento deidel 2.». Il tweet oggetto della nostra verifica è accompagnato da un articolo pubblicato il 4 agosto 2021 da Big League Politics e intitolato “completamente vaccinata vede un picco del 2500 per cento neidi COVID-19 al giorno e prevede nuovi lockdown”. Si tratta di una notizia presentata in modo fuorviante. Innanzitutto,è un piccolo territorio britannico d’oltremare che conta all’incirca 34 mila abitanti, motivo per cui la campagna vaccinale (iniziata il 10 gennaio) è terminata con successo ...

