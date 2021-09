Latina | la tutela dell’ambiente il tema dell’incontro del M5S con la Sottosegretaria Fontana

(Di lunedì 20 settembre 2021)– “Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città Ilariadi Stato al Ministero della Transizione Ecologica.Domani dalle 19.15 sarà presente, unitamente ai candidati della lista M5S, presso l’area pedonale per incontrare i cittadini e confrontarsi su temi ambientali”. Il Movimento 5 Stelle diannuncia la visita della. “Il Ministero della Transizione ecologica è stato chiesto e ottenuto dal Movimento 5 Stelle per garantire l’attuazione di tutte quelle azioni che sono alla base dei principi del MoVimento e, da sempre, rappresentate dalle nostre 5 stelle (acqua pubblica, ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo e connettività). Al riguardo, oggi, siamo chiamati ad una sfida globale che non può essere strumentalizzata, perché ...

Advertising

News_24it : “Competenza, consapevolezza e dati misurabili per migliorare Latina” Ambiente e sostenibilità: Elettra Ortu La Barb… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina tutela

Il Faro online

... con le loro imprese, nelladel pianeta. Plastica, combustione, riciclo, smaltimento ... a cura di Camera di Commercio Frosinone- Sala Forum Ore 11:00: Liguria Capitale della Blue ...Prima udienza in Israele anticipata a giovedì La prima udienza del processo per ladi Eitan ...morti e altri tre sono rimasti feriti in un incidente sulla Frosinone Mare in provincia di...LATINA – “Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città Ilaria Fontana, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica”. L’annuncio arriva dal Movimento CinqueStelle Latina che sa ...IL CASOIl Tar di Latina ha respinto la domanda di tutela cautelare della società Mimosa Park, proprietaria del centro commerciale Globo sulla Pontina, che chiedeva nuovamente l'annullamento, previsa..