La stilista che vuol “tassare i ricchi” non ha pagato le tasse (Di lunedì 20 settembre 2021) Quando uno vuole farsi del male da solo, il modo migliore è cavalcare una battaglia dal forte richiamo mediatico pur sapendo di nascondere nell’armadio un paio di scheletri imbarazzanti. È quello che è successo a tal Aurora James, stilista americana, assurta agli onori delle cronache nei giorni scorsi per aver disegnato di sua mano il vestito indossato da Alexandra Ocasio-Cortez al Met Gala di New York. Ricordate? Abito bianco senza spalline con tanto di messaggio stampato a caratteri cubitali sulla schiena: “Tax the rich”, tassare i ricchi. Una sorta di manifesto politico sbandierato dalla deputata radical americana. Tutto molto bello. Con però un paio di note stonate. La prima, come abbiamo avuto già modo di segnalare, è l’ipocrisia di chi si presenta vestita con un abito costoso ad un Gala esclusivo da 35mila euro a ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 settembre 2021) Quando unoe farsi del male da solo, il modo migliore è cavalcare una battaglia dal forte richiamo mediatico pur sapendo di nascondere nell’armadio un paio di scheletri imbarazzanti. È quello che è successo a tal Aurora James,americana, assurta agli onori delle cronache nei giorni scorsi per aver disegnato di sua mano il vestito indossato da Alexandra Ocasio-Cortez al Met Gala di New York. Ricordate? Abito bianco senza spalline con tanto di messaggio stampato a caratteri cubitali sulla schiena: “Tax the rich”,. Una sorta di manifesto politico sbandierato dalla deputata radical americana. Tutto molto bello. Con però un paio di note stonate. La prima, come abbiamo avuto già modo di segnalare, è l’ipocrisia di chi si presenta vestita con un abito costoso ad un Gala esclusivo da 35mila euro a ...

Advertising

NicolaPorro : Ve lo ricordate l'abito assurdo della Ocasio-Cortez? Guardate un po' cosa ha combinato la sua stilista... ?? - ZiaVenu : @maleatrattimal1 @TittiNesta Matteo è uno stilista e veste la Codegoni che è al gf vip come tutti sanno è spinta da… - Principe_dUcria : RT @boni_castellane: LA STILISTA AURORA JAMES, CHE HA DISEGNATO IL VESTITO 'TAX THE RICH', NON HA PAGATO LE TASSE - ananassobasso : RT @boni_castellane: LA STILISTA AURORA JAMES, CHE HA DISEGNATO IL VESTITO 'TAX THE RICH', NON HA PAGATO LE TASSE - CleliaMussari : @ZitelleArturo Direi che è vivo sano e vegeto (compatibilmente con i suoi 87 anni) e quella è la pubblicità per i 4… -