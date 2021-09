La “regina degli scacchi” Nona Gaprindashvili fa causa a Netflix (Di lunedì 20 settembre 2021) Nona Gaprindashvili, campionessa degli scacchi georgiana, accusa Netflix di aver fatto una battuta sessista nei suoi confronti nella celebre miniserie “La regina degli scacchi”. La scacchista chiede a Netflix 5 milioni di dollari per aver subito un danno all’immagine davanti a una platea internazionale di spettatori. Nona Gaprindashvili fa causa a Netflix e richiede un risarcimento di 5 milioni di dollari Nona Gaprindashvili, campionessa georgiana degli scacchi, accusa Netflix per una battuta usata nella celebre serie “La regina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 settembre 2021), campionessageorgiana, accusadi aver fatto una battuta sessista nei suoi confronti nella celebre miniserie “La”. Lasta chiede a5 milioni di dollari per aver subito un danno all’immagine davanti a una platea internazionale di spettatori.fae richiede un risarcimento di 5 milioni di dollari, campionessa georgiana, accusaper una battuta usata nella celebre serie “La...

