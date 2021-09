La Nazionale maschile di volley è campione d’Europa: rientro trionfale a Orio al Serio (Di lunedì 20 settembre 2021) Orio al Serio. rientro in patria trionfale per la Nazionale italiana di volley campione d’Europa, atterrata nella mattinata di lunedì 20 settembre all’aeroporto di Orio al Serio a bordo di un volo Wizz Air partito da Katowice. Un successo straordinario per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi che hanno bissato il successo europeo ottenuto dalle ragazze di Davide Mazzanti poche settimane fa: due imprese pazzesche, dopo le rispettive delusioni di Tokyo 2020. Gli Azzurri domenica sera hanno dato vita a una partita pazzesca, superando in rimonta per 3-2 la Slovenia: il nuovo corso, con una squadra da 24 anni di media e 9 esordienti nella competizione, è stato subito vincente e ha costretto la formazione allenata dall’italiano ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 settembre 2021)alin patriaper laitaliana di, atterrata nella mattinata di lunedì 20 settembre all’aeroporto diala bordo di un volo Wizz Air partito da Katowice. Un successo straordinario per i ragazzi di Ferdinando De Giorgi che hanno bissato il successo europeo ottenuto dalle ragazze di Davide Mazzanti poche settimane fa: due imprese pazzesche, dopo le rispettive delusioni di Tokyo 2020. Gli Azzurri domenica sera hanno dato vita a una partita pazzesca, superando in rimonta per 3-2 la Slovenia: il nuovo corso, con una squadra da 24 anni di media e 9 esordienti nella competizione, è stato subito vincente e ha costretto la formazione allenata dall’italiano ...

Advertising

Eurosport_IT : In Europa, quest'anno, si è giocato per il 2° posto ?? Mai nessuna nazionale aveva vinto il campionato continentale… - Coninews : Il settimo sigillo europeo! ?????? Le medaglie d'oro vinte dalla Nazionale maschile di #pallavolo nelle rassegne con… - Antonio_Tajani : Campioni d'Europa! Anche la nazionale maschile vince l'Europeo battendo in finale la Slovenia. È il 7° titolo e arr… - SofiaSabrinaS : RT @Eurosport_IT: In Europa, quest'anno, si è giocato per il 2° posto ?? Mai nessuna nazionale aveva vinto il campionato continentale sia n… - sheskindaliz : RT @yleniaindenial1: NAZIONALE ITALIANA MASCHILE E FEMMINILE CAMPIONE D'EUROPA -