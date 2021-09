La mostra non è stata "autorizzata" dal writer più famoso del mondo... (Di lunedì 20 settembre 2021) Banksy, la nuova opera dedicata al Covid guarda le foto Banksy non l’ha autorizzata. Ovviamente. L’artista e writer inglese senza identità forse non ne sa niente. Ma con l’artista di Bristol non si può mai sapere. Ad ogni modo il suo ufficio è stato informato. Fino al 16 gennaio 2022 Palazzo Tarasconi a Parma ospita la mostra Banksy Building Castels in the Sky. Si tratta dell’evento di punta di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. «Chissà che Banksy non sia nascosto tra noi: non c’è una sua opera che non colpisca l’immaginario, che non ci tocchi con empatia pur ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 settembre 2021) Banksy, la nuova opera dedicata al Covid guarda le foto Banksy non l’ha. Ovviamente. L’artista einglese senza identità forse non ne sa niente. Ma con l’artista di Bristol non si può mai sapere. Ad ogni modo il suo ufficio è stato informato. Fino al 16 gennaio 2022 Palazzo Tarasconi a Parma ospita laBanksy Building Castels in the Sky. Si tratta dell’evento di punta di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. «Chissà che Banksy non sia nascosto tra noi: non c’è una sua opera che non colpisca l’immaginario, che non ci tocchi con empatia pur ...

