La Gilda delle Arti compie 15 anni e debutta con lo spettacolo "Casa di Bambola" (Di lunedì 20 settembre 2021) La Gilda delle Arti apre una nuova prospettiva nella sua produzione teatrale. In occasione del 15esimo anniversario di fondazione, porta in scena un nuovo spettacolo che tratta argomenti pArticolarmente delicati come la condizione femminile, la violenza domestica e il vero significato di amare. Si tratta di "Casa di Bambola", di Henrik Ibsen, che verrà proposto per tre serate – venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre – alle 21 al teatro Gavazzeni, a Seriate in via Marconi, 40. E per l'esibizione di domenica gli amici di Friends! potranno usufruire di biglietti ridotti: per prenotarsi basta inviare un'e-mail a info@laGildadelleArti.it indicando nome e cognome, cellulare e screenshot dell'iscrizione a ...

