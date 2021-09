La custodia che trasforma gli AirPods Pro in una fotocamera (finta) (Di lunedì 20 settembre 2021) trasformare gli AirPods Pro in una piccola fotocamera – non funzionante – griffata Apple, si può? Per i maniaci della Mela la risposta è affermativa e il merito è di Elago che ha ideato la Snapshot Cover, custodia in silicone che riveste gli auricolari con un involucro che consente di integrare un AirTag. Utile, quindi, anche per tenere traccia del dispositivo quando è scarico, la custodia spicca anche per la presenza del pulsante a scatto rosso – sempre finto – che completa l’estetica da fotocamera, mentre a livello pratico l’azienda californiana evidenzia la protezione da cadute e la capacità di assorbire gli urti. Dotata di clip per agganciarla a borse, zaini e altri oggetti, Snapshot Cover si può acquistare qui al costo di 16 dollari. Wired. L'articolo proviene da City Roma ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 settembre 2021)re gliPro in una piccola– non funzionante – griffata Apple, si può? Per i maniaci della Mela la risposta è affermativa e il merito è di Elago che ha ideato la Snapshot Cover,in silicone che riveste gli auricolari con un involucro che consente di integrare un AirTag. Utile, quindi, anche per tenere traccia del dispositivo quando è scarico, laspicca anche per la presenza del pulsante a scatto rosso – sempre finto – che completa l’estetica da, mentre a livello pratico l’azienda californiana evidenzia la protezione da cadute e la capacità di assorbire gli urti. Dotata di clip per agganciarla a borse, zaini e altri oggetti, Snapshot Cover si può acquistare qui al costo di 16 dollari. Wired. L'articolo proviene da City Roma ...

